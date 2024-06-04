Лаури Маркканен может стать трансферной целью «Лейкерс», «Никс» и «Хит»

Лаури Маркканен вызывает интерес нескольких клубов лиги.

По сообщению инсайдера Шона Девени, за форварда «Юты» могут побороться «Лейкерс», «Никс» и «Хит».

У Маркканена остался последний год по действующему соглашению.

«Репутация Дэнни Эйнджа преувеличена. Он хочет чемпионскую команду, построить что-то вроде «Оклахомы» Сэма Прести. Но он знает, что еще очень далеко. Переговоры будут тяжелыми, а цена высокой, но так и должно быть», – заявил один из менеджеров клуба Западной конференции.

«Есть несколько клубов, которые будут мечтать о нем. «Лейкерс», где он идеально подходит к . «Никс» хотели бы видеть его у себя. «Хит» смогли бы совместить его с и строиться вокруг этой связки, отправив туда, куда он захочет.

Пространство, которое он освобождает, невероятно ценно. Он может упростить жизнь вашим звездам», – прокомментировал ситуацию генеральный менеджер одного из клубов.

«Проблема « » в том, что их лучшее предложение будет строиться вокруг , Остина Ривза и двух драфт-пиков первого раунда. Его могут спокойно перебить «Оклахома», «Хьюстон» и даже «Уорриорз». Список длинный. Так что единственная возможность, если другие клубы отпугнет его история травм», – рассудил генеральный менеджер.

27-летний форвард «Юты» набирал 23,2 очка и 8,2 подбора в среднем за 55 матчей в сезоне-2023/24. Маркканен реализовал 48% бросков с игры, 39,9% трехочковых и 89,9% со штрафной линии.