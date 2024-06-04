Лаури Маркканен может стать трансферной целью «Лейкерс», «Никс» и «Хит»

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Лаури Маркканен вызывает интерес нескольких клубов лиги.

По сообщению инсайдера Шона Девени, за форварда «Юты» могут побороться «Лейкерс», «Никс» и «Хит».

У Маркканена остался последний год по действующему соглашению.

«Репутация Дэнни Эйнджа преувеличена. Он хочет чемпионскую команду, построить что-то вроде «Оклахомы» Сэма Прести. Но он знает, что еще очень далеко. Переговоры будут тяжелыми, а цена высокой, но так и должно быть», – заявил один из менеджеров клуба Западной конференции.

«Есть несколько клубов, которые будут мечтать о нем. «Лейкерс», где он идеально подходит к Энтони Дэвису. «Никс» хотели бы видеть его у себя. «Хит» смогли бы совместить его с Бэмом Адебайо и строиться вокруг этой связки, отправив Джимми Батлера туда, куда он захочет.

Пространство, которое он освобождает, невероятно ценно. Он может упростить жизнь вашим звездам», – прокомментировал ситуацию генеральный менеджер одного из клубов.

«Проблема «Лейкерс» в том, что их лучшее предложение будет строиться вокруг Руи Хатимуры, Остина Ривза и двух драфт-пиков первого раунда. Его могут спокойно перебить «Оклахома», «Хьюстон» и даже «Уорриорз». Список длинный. Так что единственная возможность, если другие клубы отпугнет его история травм», – рассудил генеральный менеджер.

27-летний форвард «Юты» набирал 23,2 очка и 8,2 подбора в среднем за 55 матчей в сезоне-2023/24. Маркканен реализовал 48% бросков с игры, 39,9% трехочковых и 89,9% со штрафной линии.

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3 комментария
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Будто все вдруг прозрели и поняли, что европейцы круче всяких Скутов Хэндерсонов
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Я как-то упустил чемпион кую оклахому Сэма Прести...
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Сумасшедший Эйндж опять 50 пиков попросит
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