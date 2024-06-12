Джейсон Тейтум о своей низкой результативности в финале: «Стоит сделать пару ведений, как рядом оказываются три соперника»

Джейсон Тейтум объяснил свою низкую результативность в финале с «Далласом».

«Стоит сделать пару ведений, как рядом оказываются три соперника. А ведь у нас в команде много хороших снайперов, людей, которые способны растягивать защиту. Они оставляли Дрю одного, так что от меня не требовалось делать что-то запредельное. Нужно было лишь найти открытого партнера», – заявил форвард « ».

В двух победных для «Селтикс» встречах с «Мэверикс» набирал 17,0 очка за игру.