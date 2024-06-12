Джейсон Тейтум о своей низкой результативности в финале: «Стоит сделать пару ведений, как рядом оказываются три соперника»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум объяснил свою низкую результативность в финале с «Далласом».

«Стоит сделать пару ведений, как рядом оказываются три соперника. А ведь у нас в команде много хороших снайперов, людей, которые способны растягивать защиту. Они оставляли Дрю одного, так что от меня не требовалось делать что-то запредельное. Нужно было лишь найти открытого партнера», – заявил форвард «Бостона».

В двух победных для «Селтикс» встречах с «Мэверикс» Тейтум набирал 17,0 очка за игру.

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6 комментариев
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Это заговор против Тейтума, на остальных всем на всех плевать.. Причём за всю историю лиги...
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Ответ Максим Макеев
ну тк не бросай тогда ору раз есть кому это сделать помимо тебя уже наделал бросков больше чем Берд за 5 игр 1981 года
Как же люди не умеют читать… Ну либо проблемы с пониманием. Берд в 6 играх финала 1981 сделал 93 броска. В каких пяти из этих шести игр Ларри выкинул суммарно меньше, чем Тейтум?
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ну тк не бросай тогда ору раз есть кому это сделать помимо тебя
уже наделал бросков больше чем Берд за 5 игр 1981 года
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Ответ МЗ
Типа еще объяснил, почему Холидей такой результативный: типа на Тейтуме трое, значит остальные двое защищаются против всего остального Бостона. Классный тиммэйт, ничего не скажешь. Рукалицо.
Не заметил такого в его словах
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