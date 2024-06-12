Джейсон Тейтум о своей низкой результативности в финале: «Стоит сделать пару ведений, как рядом оказываются три соперника»
Джейсон Тейтум объяснил свою низкую результативность в финале с «Далласом».
«Стоит сделать пару ведений, как рядом оказываются три соперника. А ведь у нас в команде много хороших снайперов, людей, которые способны растягивать защиту. Они оставляли Дрю одного, так что от меня не требовалось делать что-то запредельное. Нужно было лишь найти открытого партнера», – заявил форвард «Бостона».
В двух победных для «Селтикс» встречах с «Мэверикс» Тейтум набирал 17,0 очка за игру.
уже наделал бросков больше чем Берд за 5 игр 1981 года