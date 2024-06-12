Ричард Джефферсон о «Лейкерс» и тренерских отказах: «Здесь можно выиграть чемпионат и быть уволенным в следующем году»

Ричард Джефферсон объяснил неудачу «Лейкерс» с Дэном Херли.

Тренер Коннектикута на этой неделе отказался возглавить « ».

«Они привыкли, что «люди всегда хотят сюда приехать, у команды всегда будут свободные агенты, поэтому не нужно быть настолько организованными, как следовало бы...»

Вы можете выиграть чемпионат и быть уволенным в следующем году. Вы можете выйти в финал конференции и быть уволенным в следующем году. Так чего же они хотят?» – заявил .