Ричард Джефферсон о «Лейкерс» и тренерских отказах: «Здесь можно выиграть чемпионат и быть уволенным в следующем году»

Теги Лейкерс Ричард Джефферсон НБА Дэн Херли Баскетбол

Ричард Джефферсон объяснил неудачу «Лейкерс» с Дэном Херли.

Тренер Коннектикута на этой неделе отказался возглавить «Лейкерс».

«Они привыкли, что «люди всегда хотят сюда приехать, у команды всегда будут свободные агенты, поэтому не нужно быть настолько организованными, как следовало бы...»

Вы можете выиграть чемпионат и быть уволенным в следующем году. Вы можете выйти в финал конференции и быть уволенным в следующем году. Так чего же они хотят?» – заявил Джефферсон.

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