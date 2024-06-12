«Лейкерс» не планируют увольнять Роба Пелинку, несмотря на неудачу с Дэном Херли

Теги Тайрон Лю Лейкерс НБА Роб Пелинка Дэн Херли Баскетбол

«Лейкерс» не планируют увольнять генерального менеджера Роба Пелинку.

Об этом написал обозреватель Lakers Daily Энтони Ирвин.

«Пелинка теперь имеет в своем резюме фиаско с Дэном Херли, в дополнение к предыдущей неудаче с попыткой заполучить Тайрона Лю. Немногие руководители пережили бы одно такое публичное унижение, не говоря уже о двух. В послужном списке Пелинки есть чемпионство 2020 года, но все равно это довольно серьезный удар по его репутации в лиге.

Как бы там ни было, источники говорят, что вряд ли это сделает позиции Пелинки шаткими. «Лейкерс» по-прежнему сосредоточены исключительно на поиске нового тренера, а офис вряд ли будет подвержен изменениям», – пишет Ирвин.

«Лейкерс» не удалось договориться с тренером Коннектикута Дэном Херли, команда по-прежнему остается без главного тренера.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий