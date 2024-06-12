«Лейкерс» не планируют увольнять Роба Пелинку, несмотря на неудачу с Дэном Херли

«Лейкерс» не планируют увольнять генерального менеджера Роба Пелинку.

Об этом написал обозреватель Lakers Daily Энтони Ирвин.

« теперь имеет в своем резюме фиаско с Дэном Херли, в дополнение к предыдущей неудаче с попыткой заполучить . Немногие руководители пережили бы одно такое публичное унижение, не говоря уже о двух. В послужном списке Пелинки есть чемпионство 2020 года, но все равно это довольно серьезный удар по его репутации в лиге.

Как бы там ни было, источники говорят, что вряд ли это сделает позиции Пелинки шаткими. «Лейкерс» по-прежнему сосредоточены исключительно на поиске нового тренера, а офис вряд ли будет подвержен изменениям», – пишет Ирвин.

« » не удалось договориться с тренером Коннектикута Дэном Херли, команда по-прежнему остается без главного тренера.