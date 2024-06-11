Инсайдер Зак Лоу: «Дэн Херли – король студенческого баскетбола. Работа в «Лейкерс» не такая уж привлекательная»

Инсайдер Зак Лоу не удивлен, что Дэн Херли отклонил предложение «Лейкерс».

« – король студенческого баскетбола. Работа в « » не такая уж привлекательная. Почти каждый год они играют в плей-ин, а соперники по конференции становятся сильнее. Каждый год приходится бороться, чтобы хотя бы выйти в плей-офф.

Леброну почти 40 лет. Каковы перспективы команды после того, как Леброн уйдет. «Лейкерс» нельзя назвать однозначными претендентами на чемпионство. Они увольняют каждого тренера, независимо от того, сколько лет у него осталось по контракту. Вполне вероятно, что в будущем они просто станут плохой командой», – заявил Лоу.