Серебряный призер ОИ-2022 Илья Карпенков стал игроком «Нижнего Новгорода»

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Илья Карпенков стал игроком «Нижнего Новгорода».

Нижегородский клуб подписал с российским тяжелым форвардом (27 лет, 204 см) контракт, рассчитанный до конца сезона-25/26.

В прошедшем сезоне Илья играл за подмосковные «Химки» и принял участие в 41 встрече за клуб. Его средняя статистика составила 11,5 очка (69,4% двухочковых, 45,8% трехочковых), 4,7 подбора и 1,2 передачи за 18,5 минуты на площадке.

Карпенков – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в баскетболе 3х3.

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2 комментария
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О, это тот самый Карпенков, который с одной парой кроссовок на олимпиаду поехал? И потом с латышами в замотанном пластырем играл? 😄
Ладно, шутка. Но на самом деле вообще мало смешного в той ситуации было. Страшно даже подумать, что было бы, если он шорты порвал или джерси… Кстати, после этого инцидента было несколько провальных розыгрышей, как раз по причине потери сцепления.
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Двушка и трёшка - шикарные проценты. Уже не мальчик, должен хорошо влиться в состав и сразу приносить пользу.
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