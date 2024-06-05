Серебряный призер ОИ-2022 Илья Карпенков стал игроком «Нижнего Новгорода»

Илья Карпенков стал игроком «Нижнего Новгорода».

Нижегородский клуб подписал с российским тяжелым форвардом (27 лет, 204 см) контракт, рассчитанный до конца сезона-25/26.

В прошедшем сезоне Илья играл за подмосковные «Химки» и принял участие в 41 встрече за клуб. Его средняя статистика составила 11,5 очка (69,4% двухочковых, 45,8% трехочковых), 4,7 подбора и 1,2 передачи за 18,5 минуты на площадке.

Карпенков – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в баскетболе 3х3.