Серебряный призер ОИ-2022 Илья Карпенков стал игроком «Нижнего Новгорода»
Илья Карпенков стал игроком «Нижнего Новгорода».
Нижегородский клуб подписал с российским тяжелым форвардом (27 лет, 204 см) контракт, рассчитанный до конца сезона-25/26.
В прошедшем сезоне Илья играл за подмосковные «Химки» и принял участие в 41 встрече за клуб. Его средняя статистика составила 11,5 очка (69,4% двухочковых, 45,8% трехочковых), 4,7 подбора и 1,2 передачи за 18,5 минуты на площадке.
Карпенков – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в баскетболе 3х3.
Ладно, шутка. Но на самом деле вообще мало смешного в той ситуации было. Страшно даже подумать, что было бы, если он шорты порвал или джерси… Кстати, после этого инцидента было несколько провальных розыгрышей, как раз по причине потери сцепления.