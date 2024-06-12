Заккари Рисаше, Алекс Сарр и Донован Клингэн получили приглашения в «зеленую комнату» драфта-2024

Теги НБА драфт НБА Заккари Рисаше Александр Сарр Матас Бузелис Баскетбол

Двенадцать игроков получили приглашения в «зеленую комнату» на драфте-2024.

Первыми приглашенными стали Заккари Рисаше, Алекс Сарр, Донован Клингэн, Рид Шеппард, Матас Бузелис, Стефон Касл, Долтон Кнехт, Тиджане Салаун, Рон Холланд, Коди Уильямс, Девин Картер и Джа’Кобе Уолтер.

Ожидается, что еще 11-12 приглашений будут отправлены баскетболистам, начиная со следующей недели.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а Бронни где
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий