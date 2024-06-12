Заккари Рисаше, Алекс Сарр и Донован Клингэн получили приглашения в «зеленую комнату» драфта-2024

Двенадцать игроков получили приглашения в «зеленую комнату» на драфте-2024.

Первыми приглашенными стали , Алекс Сарр, Донован Клингэн, Рид Шеппард, Матас Бузелис, Стефон Касл, Долтон Кнехт, Тиджане Салаун, Рон Холланд, Коди Уильямс, Девин Картер и Джа’Кобе Уолтер.

Ожидается, что еще 11-12 приглашений будут отправлены баскетболистам, начиная со следующей недели.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.