Заккари Рисаше, Алекс Сарр и Донован Клингэн получили приглашения в «зеленую комнату» драфта-2024
Двенадцать игроков получили приглашения в «зеленую комнату» на драфте-2024.
Первыми приглашенными стали Заккари Рисаше, Алекс Сарр, Донован Клингэн, Рид Шеппард, Матас Бузелис, Стефон Касл, Долтон Кнехт, Тиджане Салаун, Рон Холланд, Коди Уильямс, Девин Картер и Джа’Кобе Уолтер.
Ожидается, что еще 11-12 приглашений будут отправлены баскетболистам, начиная со следующей недели.
«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.