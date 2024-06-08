Никола Топич может пропустить первый сезон в НБА из-за частичного разрыва передней крестообразной связки колена

Никола Топич входит в топ лучших молодых игроков на драфте-2024 НБА.

18-летний сербский разыгрывающий получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена во время первого матча финала лиги в бесконтактной ситуации.

По последней информации, травма потребует операции. Топич может пропустить первый сезон в . Игрок упал в прогнозах ESPN до 10-го места на драфте. На начальном этапе сезона-2023/24 баскетболист претендовал на первую строчку.