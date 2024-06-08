Никола Топич может пропустить первый сезон в НБА из-за частичного разрыва передней крестообразной связки колена

Теги травмы НБА Адриатическая лига драфт НБА Никола Топич Баскетбол

Никола Топич входит в топ лучших молодых игроков на драфте-2024 НБА.

18-летний сербский разыгрывающий получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена во время первого матча финала Адриатической лиги в бесконтактной ситуации.

По последней информации, травма потребует операции. Топич может пропустить первый сезон в НБА. Игрок упал в прогнозах ESPN до 10-го места на драфте. На начальном этапе сезона-2023/24 баскетболист претендовал на первую строчку.

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