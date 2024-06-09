Бронни Джеймс может провести еще несколько преддрафтовых просмотров

Теги Лейкерс Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Рич Пол Баскетбол

Бронни Джеймс может посетить еще несколько клубов помимо «Лейкерс» и «Санз».

Ранее сообщалось, что Бронни Джеймс проведет преддрафтовые просмотры только в «Лейкерс» и «Финиксе». Однако агент Джеймса Рич Пол сообщил инсайдеру Марку Стейну, что на рассмотрении находятся «еще несколько» приглашений.

Джеймс, которому в октябре исполнится 20 лет, по прогнозам, будет выбран во втором раунде драфта-2024, который пройдет 27 июня.

Джеймс уже побывал на просмотре в «Финиксе». По слова журналиста Arizona Republic Дуэйна Рэнкина, защитник произвел хорошее впечатление на руководство клуба.

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Скорее бы уже драфт
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