Журналист Пабло Торре: «НБА не позволила Мириам Адельсон стать управляющей «Далласа» из-за поддержки Дональда Трампа»

Теги Даллас НБА Адам Сильвер Политика Дональд Трамп Мириам Адельсон Баскетбол

Мириам Адельсон не стала управляющей «Мэвс» из-за политической репутации.

По словам известного журналиста Пабло Торре, когда Мириам Адельсон купила «Мэверикс» в прошлом году, НБА и комиссионер лиги Адам Сильвер не позволили ей стать основной владелицей и управляющей клуба, потому что «ее политическая репутация, очевидно, была очень радиоактивной».

«Причина, по которой левая НБА настаивала на этом, заключается в том, что в 2020 году Мириам Адельсон пожертвовала Дональду Трампу больше, чем кто-либо другой. И мало кто в правой политике, обладает такой властью, как она», – сказал американский спортивный обозреватель.

Адельсон вместе со своим зятем Патриком Дюмоном является мажоритарной владелицей «Далласа».

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5 комментариев
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За Даллас!
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спорт вне политики... ага....
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Ответ Naduvnoy
Хотелось бы разъяснительную команду в студию. Как стыкуется между собой "...Адам Сильвер не позволили ей стать основной владелицей..." и "...Адельсон вместе со своим зятем Патриком Дюмоном является мажоритарной владелицей..." Мажоритарий же и есть основной владелец?
Всем владеет нба.
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Ответ Naduvnoy
Хотелось бы разъяснительную команду в студию. Как стыкуется между собой "...Адам Сильвер не позволили ей стать основной владелицей..." и "...Адельсон вместе со своим зятем Патриком Дюмоном является мажоритарной владелицей..." Мажоритарий же и есть основной владелец?
Она является мажоритарным владельцем, но не управляющим. Управляющим владельцем остался Кьюбан. Таким образом, получать дивиденды она может, но рулить спортивной и бизнес частью клуба нет.
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