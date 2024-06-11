Журналист Пабло Торре: «НБА не позволила Мириам Адельсон стать управляющей «Далласа» из-за поддержки Дональда Трампа»

Мириам Адельсон не стала управляющей «Мэвс» из-за политической репутации.

По словам известного журналиста Пабло Торре, когда Мириам Адельсон купила «Мэверикс» в прошлом году, и комиссионер лиги не позволили ей стать основной владелицей и управляющей клуба, потому что «ее политическая репутация, очевидно, была очень радиоактивной».

«Причина, по которой левая НБА настаивала на этом, заключается в том, что в 2020 году Мириам Адельсон пожертвовала больше, чем кто-либо другой. И мало кто в правой политике, обладает такой властью, как она», – сказал американский спортивный обозреватель.

Адельсон вместе со своим зятем Патриком Дюмоном является мажоритарной владелицей « ».