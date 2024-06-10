Второй матч между «Бостоном» и «Далласом» привлек наибольшее количество зрителей за 5 лет среди вторых игр финалов

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Баскетбол

Вторую игру «Селтикс» и «Мэверикс» в среднем смотрели 12,063 миллиона зрителей.

Трансляция велась эксклюзивно на канале ABC. Пиковое количество зрителей составило 14,106 миллиона. Это лучший показатель для вторых игр финалов за последние пять лет.

Зрительская аудитория увеличилась на 10 процентов в сравнении с первым матчем серии.

«Бостон» одержал победу в обеих играх и ведет в серии – 2-0. Следующий матч пройдет на домашней арене «Далласа».

 

1 комментарий
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Что - то маловато) Даже для США, при том Нба смотреть на многих континетах
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