Второй матч между «Бостоном» и «Далласом» привлек наибольшее количество зрителей за 5 лет среди вторых игр финалов

Вторую игру «Селтикс» и «Мэверикс» в среднем смотрели 12,063 миллиона зрителей.

Трансляция велась эксклюзивно на канале ABC. Пиковое количество зрителей составило 14,106 миллиона. Это лучший показатель для вторых игр финалов за последние пять лет.

Зрительская аудитория увеличилась на 10 процентов в сравнении с первым матчем серии.

«Бостон» одержал победу в обеих играх и ведет в серии – 2-0. Следующий матч пройдет на домашней арене «Далласа».