У Дрю Холидэя 38 очков и ни одной потери в первых двух матчах финала. Это второй результат в истории НБА после Майкла Джордана
Холидэй набрал 38 очков и не сделал ни одной потери в первых двух матчах финала.
Разыгрывающий «Бостона» Дрю Холидэй стал вторым в истории лиги по количеству очков без единой потери в первых двух матчах финальной серии. Первое место с 70 очками занимает Майкл Джордан (1998).
Также на счету Холидэя 19 подборов и 8 передач. Защитник возглавляет Топ-5 претендентов на награду MVP финала на официальном сайте лиги.
«Селтикс» ведут 2-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».