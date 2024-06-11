У Дрю Холидэя 38 очков и ни одной потери в первых двух матчах финала. Это второй результат в истории НБА после Майкла Джордана

Холидэй набрал 38 очков и не сделал ни одной потери в первых двух матчах финала.

Разыгрывающий « » стал вторым в истории лиги по количеству очков без единой потери в первых двух матчах финальной серии. Первое место с 70 очками занимает (1998).

Также на счету Холидэя 19 подборов и 8 передач. Защитник возглавляет Топ-5 претендентов на награду MVP финала на официальном сайте лиги.

«Селтикс» ведут 2-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».