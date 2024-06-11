У Дрю Холидэя 38 очков и ни одной потери в первых двух матчах финала. Это второй результат в истории НБА после Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Бостон Даллас НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Баскетбол

Холидэй набрал 38 очков и не сделал ни одной потери в первых двух матчах финала.

Разыгрывающий «Бостона» Дрю Холидэй стал вторым в истории лиги по количеству очков без единой потери в первых двух матчах финальной серии. Первое место с 70 очками занимает Майкл Джордан (1998).

Также на счету Холидэя 19 подборов и 8 передач. Защитник возглавляет Топ-5 претендентов на награду MVP финала на официальном сайте лиги.

«Селтикс» ведут 2-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».

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