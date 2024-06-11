Лу Уильямс: «Возможно, «Лейкерс» совершили ошибку, отпустив Дарвина Хэма»
Лу Уильямс считает, что «Лейкерс» не стоило так рано увольнять Дарвина Хэма.
«Возможно, «Лейкерс» совершили ошибку, отпустив Дарвина Хэма.
Это было самое начало его карьеры, самое начало процесса. Иногда нужно немного подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Сейчас в команду придут новые игроки, в лиге есть ветераны, которые находятся в ожидании. Многие игроки хотят получить шанс. И если «Лейкерс» не решат вопрос в ближайшие несколько дней, у них могут возникнуть проблемы на рынке свободных агентов», – сказал бывший игрок НБА.
Хэм был уволен с поста главного тренера «Лейкерс» после вылета команды в первом раунде плей-офф от «Денвера» (1-4) и вернулся в тренерский штаб «Милуоки».