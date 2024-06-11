Лу Уильямс: «Возможно, «Лейкерс» совершили ошибку, отпустив Дарвина Хэма»

Лу Уильямс считает, что «Лейкерс» не стоило так рано увольнять Дарвина Хэма.

«Возможно, « » совершили ошибку, отпустив .

Это было самое начало его карьеры, самое начало процесса. Иногда нужно немного подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Сейчас в команду придут новые игроки, в лиге есть ветераны, которые находятся в ожидании. Многие игроки хотят получить шанс. И если «Лейкерс» не решат вопрос в ближайшие несколько дней, у них могут возникнуть проблемы на рынке свободных агентов», – сказал бывший игрок .

Хэм был уволен с поста главного тренера «Лейкерс» после вылета команды в первом раунде плей-офф от «Денвера» (1-4) и вернулся в тренерский штаб « ».