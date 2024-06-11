Майк Хопкинс станет ассистентом главного тренера «Финикса»

Майк Хопкинс войдет в тренерский штаб «Финикса».

Бывший главный тренер университета Вашингтон Майк Хопкинс принял предложение стать ассистентом главного тренера «Санз», сообщает ESPN.com.

После семи сезонов c «Хаскиc» и более 30 лет в студенческом баскетболе 54-летний специалист присоединится к тренерскому штабу , в который также войдут Дэвид Фицдэйл и Чад Форсье.

Хопкинс является двукратным тренером года конференции Pac-12. Его результат на посту главного тренера университета Вашингтон – 122-110 (52,6%).