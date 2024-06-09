«Финикс» хочет подписать разыгрывающего, молодого «винга» и запасного центрового (Джон Гамбадоро)

«Санз» хотят укрепить состав в межсезонье.

По сообщению The Burns & Gambo Show, перед « » стоят три приоритетные задачи. Клуб хочет заполучить разыгрывающего, нацеленного на передачи, способного дать 20 и более минут на площадке. Команда рассчитывает добавить молодого, атлетичного «винга» и запасного центрового вместо .

«Финикс» вышел за второй порог зарплат. Команда может переподписывать своих свободных агентов, брать игроков на драфте и на минимальные контракты. Клуб сильно ограничен в способности совершать обмены. «Санз» не могут объединять зарплаты игроков и приобретать баскетболистов с зарплатой выше исходящих в сделках.