Андрей Ватутин: «План ЦСКА – сохранить костяк команды и точечно ее укрепить»

Андрей Ватутин рассказал о целях ЦСКА в межсезонье-2024.

У ряда ключевых игроков красно-синих, в том числе легионеров Каспера Уэйра, Мело Тримбла, Ливио Жан‑Шарля и Амата М’Бая летом заканчиваются контракты.

«Во‑первых, очень важно, что тренерский штаб получил представление о возможностях текущего состава. Понимаем, что мы делаем хорошо и что необходимо улучшить. Это была одна из целей перемен в апреле – постараться спасти текущий сезон, одновременно работая над сезоном будущим.

Пока не хочу говорить о конкретных именах новичков. Наш план в целом – сохранить костяк команды и точечно ее укрепить. Переговоры со многими из нынешних лидеров уже начались, но просто менеджменту не будет, игроки стали чемпионами, и, соответственно, контракты дешевле точно не станут. Как всегда, прошу болельщиков обращать меньше внимания на слухи», – сказал президент .