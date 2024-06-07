Андрей Ватутин: «Хочу, чтобы Никита Курбанов остался в ЦСКА»

Андрей Ватутин выразил надежду на продление контракта с Никитой Курбановым.

ЦСКА в нынешнем сезоне в 11‑й раз в истории стал победителем лиги ВТБ.

– Что дальше? Как будет развиваться ?

– В первую очередь хочу доотвечать на все поздравительные СМС. У меня такое ощущение, что меня поздравило человек больше, чем когда мы в последний раз выиграли Евролигу. Это была долгожданная победа для ЦСКА и наших болельщиков. Телефон сейчас просто разрывается. Уже потратил на это около двух часов и надо продолжить это дело.

Вечером у нас будет клубное мероприятие – закрытие сезона. Мы всегда его проводили, даже когда не выигрывали. Сейчас есть отличный повод собраться. Придут игроки с семьями и детьми, весь офис и спонсоры. Будет традиционное семейное мероприятие. А завтра уже новый день.

ЦСКА нужно постараться сохранить чемпионскую команду, где‑то точечно усилить.

– Фамилии не назовете в эфире?

– Назову. Хочу, чтобы остался в ЦСКА. Будем считать это предложением контракта, делаю это в эфире «Матч ТВ». Детали мы не будем говорить сейчас, но с Никитой мы всегда договоримся. Можно сказать, что это первое менеджерское решение после победы. Очень хочется, чтобы Никита остался. Ну, а дальше начнется чемпионская рутина. Постараемся сохранить команду, чтобы претендовать на те же задачи, как и в этом году.