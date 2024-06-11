«Оклахома» всерьез заинтересована в Айзейе Хартенштайне

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити Айзейя Хартенштайн Баскетбол

Айзейя Хартенштайн может сменить команду этим летом .

По информации New York Post, «Оклахома» всерьез заинтересована в центровом «Нью-Йорка» и является основным конкурентом «Никс» в борьбе за 26-летнего игрока.

«Нью-Йорк» сможет предложить центровому только 72,5 миллиона долларов на четыре года. Эксперты предполагают, что Хартенштайн сможет претендовать на контракт в районе 100 миллионов от одной из заинтересованных сторон.

У «Тандер» в межсезонье-2024 освободится примерно 35 миллионов долларов в платежной ведомости.

Хартенштайн набирал 7,8 очка, 8,3 подбора, 1,2 перхвата и 1,1 блок-шота за «Никс» за 25,3 минуты в среднем в сезоне-23/24.

 

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2 комментария
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им бы винга добротного, типа вашингтона
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Помню его в Рокетс, такой несуразный был...
И вот как спрогрессировал, респект таким парням!
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