«Оклахома» всерьез заинтересована в Айзейе Хартенштайне

Айзейя Хартенштайн может сменить команду этим летом .

По информации New York Post, «Оклахома» всерьез заинтересована в центровом « » и является основным конкурентом «Никс» в борьбе за 26-летнего игрока.

«Нью-Йорк» сможет предложить центровому только 72,5 миллиона долларов на четыре года. Эксперты предполагают, что Хартенштайн сможет претендовать на контракт в районе 100 миллионов от одной из заинтересованных сторон.

У «Тандер» в межсезонье-2024 освободится примерно 35 миллионов долларов в платежной ведомости.

набирал 7,8 очка, 8,3 подбора, 1,2 перхвата и 1,1 блок-шота за «Никс» за 25,3 минуты в среднем в сезоне-23/24.