«Голден Стэйт» может отчислить Кевона Луни

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Кевон Луни Баскетбол

Кевон Луни имеет только 3 гарантированных миллиона зарплаты на следующий сезон.

По информации Тима Каваками из The Athletic, «Уорриорз», скорее всего, отчислят центрового, чтобы сэкономить на налоге на роскошь. Полная сумма по контракту Луни на следующий сезон составляет 8 миллионов долларов.

Луни набирал 4,5 очка, 5,7 подбора и 1,8 передачи за 16,1 минуты в среднем в сезоне-2023/24 НБА.

Центровой провел 8 лет в «Голден Стэйт» и трижды становился чемпионом НБА в составе команды.

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10 комментариев
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Эта и предыдущая новость крайне забавно идут в тандеме
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Ответ Геннадий Хиккарян
Ясно, что бизнес бизнесом, и свои деньги владельцы будут (почти)всегда ставить выше всего, но за Луни обидно. Он когда переподписывался после чемпионства, мог полутать на рынке ощутимо больше, но пошел навстречу команде и сделал скидку. А теперь вот отчисление.
Ну отчисление это не так уж и плохо. Контракт ему выплатят в любом случае. Подпишется с другой командой. Будет получать две зарплаты)
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Ответ Геннадий Хиккарян
Ясно, что бизнес бизнесом, и свои деньги владельцы будут (почти)всегда ставить выше всего, но за Луни обидно. Он когда переподписывался после чемпионства, мог полутать на рынке ощутимо больше, но пошел навстречу команде и сделал скидку. А теперь вот отчисление.
он вне системы ГСВ вообще может потеряться до вылета из лиги. да и кто эти люди кто мог бы дать ему крутой контракт... у Луни ничего кроме подбора в арсенале и нет.
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Ясно, что бизнес бизнесом, и свои деньги владельцы будут (почти)всегда ставить выше всего, но за Луни обидно. Он когда переподписывался после чемпионства, мог полутать на рынке ощутимо больше, но пошел навстречу команде и сделал скидку. А теперь вот отчисление.
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отлично. гс должны окончательно развалиться
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Ответ swearengenquotes
Эта и предыдущая новость крайне забавно идут в тандеме
Пожалуй, не буду больше давать советы Дончичу со своего дивана. А то мало ли, уволят ещё...
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удивительный путь он рызрывалы щитов в важных играх, до этого... что-то произошло.
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Да ладно , нет такого инсайдера. Позже будем разбираться.
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Это все из-за того что Лука должен идти под кольцо???
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Ответ sqr_dv
отлично. гс должны окончательно развалиться
Да им и так уже хана
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