«Голден Стэйт» может отчислить Кевона Луни

Кевон Луни имеет только 3 гарантированных миллиона зарплаты на следующий сезон.

По информации Тима Каваками из The Athletic, «Уорриорз», скорее всего, отчислят центрового, чтобы сэкономить на налоге на роскошь. Полная сумма по контракту на следующий сезон составляет 8 миллионов долларов.

Луни набирал 4,5 очка, 5,7 подбора и 1,8 передачи за 16,1 минуты в среднем в сезоне-2023/24 НБА.

Центровой провел 8 лет в « » и трижды становился чемпионом в составе команды.