Стив Керр: «Кевон Луни спас нас в матче с «Портлендом»

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стив Керр Кевон Луни Скут Хендерсон Брэндин Подземски Баскетбол

Стив Керр отдал должное Кевону Луни после победы над «Портлендом» (100:92).

«Кевон Луни спас нас в матче с «Портлендом», он и Брэндин Подземски сыграли ключевую роль сегодня.

Лун выручил нас, как делал это уже десятки раз по ходу карьеры. Последние шесть недель он вне ротации, но все это время поддерживал полную готовность. Соперник издевался над нами на щитах, в начале встречи, но он вышел и все изменил, задал правильный настрой.

Подземски отличился в последние 5-6 минут, когда здорово отзащищался против Скута Хендерсона», – сказал главный тренер «Уорриорз» на пресс-конференции. 

На счету Луни 9 очков, 11 подборов, 2 перехвата и 4 блок-шота за 21 минуту.

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