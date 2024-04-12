Стив Керр: «Кевон Луни спас нас в матче с «Портлендом»

Стив Керр отдал должное Кевону Луни после победы над «Портлендом» (100:92).

« спас нас в матче с « », он и сыграли ключевую роль сегодня.

Лун выручил нас, как делал это уже десятки раз по ходу карьеры. Последние шесть недель он вне ротации, но все это время поддерживал полную готовность. Соперник издевался над нами на щитах, в начале встречи, но он вышел и все изменил, задал правильный настрой.

Подземски отличился в последние 5-6 минут, когда здорово отзащищался против », – сказал главный тренер «Уорриорз» на пресс-конференции.

На счету Луни 9 очков, 11 подборов, 2 перехвата и 4 блок-шота за 21 минуту.