Кевон Луни о своем будущем в «Голден Стэйт»: «Хотел бы остаться, но это не всегда зависит от меня»

Кевон Луни заявил, что хотел бы продолжить выступать за «Голден Стэйт».

«Мое будущее не всегда зависит от меня.

Я бы хотел остаться, быть частью этой команды, частью этого клуба. Это все, что я знаю. Но это . Когда ты не попадаешь в плей-офф, проигрываешь, обычно что-то происходит. Я не знаю, что произойдет, но мне следует быть готовым к следующему шагу», – сказал центровой «Уорриорз».

Сумма контракта на следующий сезон составляет 8 миллионов долларов, из которых гарантированы только 3 миллиона, что делает его кандидатом на отчисление.