Кевон Луни о своем будущем в «Голден Стэйт»: «Хотел бы остаться, но это не всегда зависит от меня»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Кевон Луни Баскетбол

Кевон Луни заявил, что хотел бы продолжить выступать за «Голден Стэйт».

«Мое будущее не всегда зависит от меня.

Я бы хотел остаться, быть частью этой команды, частью этого клуба. Это все, что я знаю. Но это НБА. Когда ты не попадаешь в плей-офф, проигрываешь, обычно что-то происходит. Я не знаю, что произойдет, но мне следует быть готовым к следующему шагу», – сказал центровой «Уорриорз».

Сумма контракта Луни на следующий сезон составляет 8 миллионов долларов, из которых гарантированы только 3 миллиона, что делает его кандидатом на отчисление.

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2 комментария
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В серии с Торонто, казалось будет топовым около звездным центром, что то пошло не так, как и с Уигинсом после серии с Бостонам, бриллианты превратились в тыкву:)
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Ответ Mikhail Z
В серии с Торонто, казалось будет топовым около звездным центром, что то пошло не так, как и с Уигинсом после серии с Бостонам, бриллианты превратились в тыкву:)
Ну чё Луни виноват, что его Керр почти весь сезон маринует на скамейке
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