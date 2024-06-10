Кевон Луни: «Лука Дончич должен идти под кольцо»

Теги Бостон Даллас Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Лука Дончич Кевон Луни Баскетбол

Кевон Луни прокомментировал ход финала НБА.

Центровой «Уорриорз» обсудил игру «Далласа» с Дрэймондом Грином в его подкасте.

«Лука Дончич вышел очень агрессивным с самого начала. Но ему нужно больше вовлекать своих ролевиков, особенно в начале. Как ролевой игрок, я знаю, что если у тебя нет возможности сделать «лэй-ап» или данк в первой четверти, ты чувствуешь себя скованно. В дальнейшем ты будешь хуже бросать.

Согласен с тем, что Лука должен идти к кольцу. Когда встречаешь его высоко, его тяжело остановить, но ты знаешь, что тебе помогут. Когда он уже в краске, нужно сдваиваться, и он разрывает защиту и может вовлечь партнеров. Он реализует те же броски, что и от штрафной линии, через кого угодно. Им придется посылать помощь», – рассудил Луни.

 

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Лука Дончич: Кевон Луни должен быть отчислен из ГСВ.
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