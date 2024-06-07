Стивен Эй Смит: «Дэн Херли – тренер на перспективу. Его работу мог сделать и Дарвин Хэм»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Дарвин Хэм Дэн Херли Баскетбол

Стивен Эй Смит прокомментировал возможный приход Дэна Херли в «Лейкерс».

«Когда речь заходит о Дэне Херли, я думаю о работе на перспективу. В том, что касается текущего момента, не думаю, что его приход принесет какие-то существенные изменения в траекторию движения «Лейкерс». Дарвин Хэм был в финале Западной конференции. Когда мы прогнозировали этот плей-офф, мы говорили о «Денвере» как единственном настоящем сопернике для «Лейкерс». «Наггетс» единственные, кто их побеждал.

Так что не надо говорить, что Дэн Херли сможет сотворить какое-то чудо. Он отличный тренер, который сделает свою работу. Но я считаю, что ту же самую работу мог сделать и Дарвин Хэм», – заключил эксперт ESPN.

«Лейкерс» продолжают процесс поиска нового главного тренера после увольнения Дарвина Хэма после вылета в первом раунде плей-офф (1-4).

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