Билл Симмонс критически отозвался об увольнении Дарвина Хэма

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Дарвин Хэм и весь его тренерский штаб потеряли работу в «Лейкерс».

«Это все была вина Дарвина Хэма! Помните, как он выменял Расселла Уэстбрука, выбрал Д’Анджело Расселла вместо Майка Конли в последующей сделке, задрафтовал Джейлена Худа-Шифино вместо Хайме Хакеса, подписал Кристиана Вуда и Кэма Реддиша, выдал Руи Хатимуре и Расселлу короткие контракты, чтобы немедленно спровоцировать сплетни об обменах...» – саркастически высказался журналист The Ringer Билл Симмонс в сети X.

«Лейкерс» закончили выступление в сезоне-2023/24, проиграв в первом раунде плей-офф действующим чемпионам «Наггетс» (1-4).

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