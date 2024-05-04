Билл Симмонс критически отозвался об увольнении Дарвина Хэма

Дарвин Хэм и весь его тренерский штаб потеряли работу в «Лейкерс».

«Это все была вина ! Помните, как он выменял , выбрал Д’Анджело Расселла вместо в последующей сделке, задрафтовал Джейлена Худа-Шифино вместо Хайме Хакеса, подписал Кристиана Вуда и , выдал и Расселлу короткие контракты, чтобы немедленно спровоцировать сплетни об обменах...» – саркастически высказался журналист The Ringer Билл Симмонс в сети X.

«Лейкерс» закончили выступление в сезоне-2023/24, проиграв в первом раунде плей-офф действующим чемпионам «Наггетс» (1-4).