Кристапс Порзингис о травме: «Чувствую себя хорошо. Сделаем все, чтобы вернуться»
Порзингис прокомментировал самочувствие после второго матча с «Далласом».
Центровой «Бостона» не хромал в раздевалке после второй победной игры.
«Чувствую себя хорошо. Разумеется, что-то случилось на короткое время, но у меня есть пара дней, чтобы разобраться с этой проблемой. Поверьте мне, мы сделаем все возможное, чтобы вернуться», – заявил Порзингис в интервью.
Медицинский штаб «Селтикс» проведет обследование баскетболиста в ближайшее время. Центровой получил в четвертой четверти матча травму той же ноги, из-за которой пропустил большую часть плей-офф.