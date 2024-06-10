Кристапс Порзингис о травме: «Чувствую себя хорошо. Сделаем все, чтобы вернуться»

Порзингис прокомментировал самочувствие после второго матча с «Далласом».

Центровой « » не хромал в раздевалке после второй победной игры.

«Чувствую себя хорошо. Разумеется, что-то случилось на короткое время, но у меня есть пара дней, чтобы разобраться с этой проблемой. Поверьте мне, мы сделаем все возможное, чтобы вернуться», – заявил в интервью.

Медицинский штаб «Селтикс» проведет обследование баскетболиста в ближайшее время. Центровой получил в четвертой четверти матча травму той же ноги, из-за которой пропустил большую часть плей-офф.