Кристапс Порзингис о травме: «Чувствую себя хорошо. Сделаем все, чтобы вернуться»

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Порзингис прокомментировал самочувствие после второго матча с «Далласом».

Центровой «Бостона» не хромал в раздевалке после второй победной игры.

«Чувствую себя хорошо. Разумеется, что-то случилось на короткое время, но у меня есть пара дней, чтобы разобраться с этой проблемой. Поверьте мне, мы сделаем все возможное, чтобы вернуться», – заявил Порзингис в интервью.

Медицинский штаб «Селтикс» проведет обследование баскетболиста в ближайшее время. Центровой получил в четвертой четверти матча травму той же ноги, из-за которой пропустил большую часть плей-офф.

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