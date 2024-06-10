Кристапс Порзингис о травме: «Готов умереть на площадке»
Кристапс Порзингис прокомментировал ситуацию с травмой.
Во втором матче финала с «Далласом» (105:98, 2-0) центровой «Бостона» повредил ногу, но продолжил игру.
«Чувствую себя нормально. Все нормально. Не думаю, что это что-то серьезное. Но мы будем знать больше в понедельник, от этого будем отталкиваться. Все хорошо. Я буду в порядке», – сказал латыш.
По словам Порзингиса, он не знает, связана ли сегодняшняя травма с повреждением мышцы ноги, из-за которого он пропустил большую часть плей-офф-2024.
«Честно говоря, я даже не знаю, что это. Но я буду в порядке.
Готов умереть на площадке», – заявил Порзингис.
За 23 минуты «большой» набрал 12 очков, 4 подбора и 2 блок-шота.
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