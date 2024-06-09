Ожидается, что Лука Дончич сыграет во 2-м матче

Лука Дончич, как ожидается, сыграет во 2-м матче финала НБА, несмотря на травмы.

По словам инсайдера Марка Стейна, разыгрывающий « » примет участие в сегодняшней встрече, несмотря на дискомфорт, который он испытывал во время разминки и пресс-конференции.

«Мэверикс» включили в список травмированных игроков из-за ушиба грудной клетки, растяжения связок правого колена и боли в левом голеностопном суставе. Официальный статус словенца остается «под вопросом».

Второй матч финальной серии между « » и «Далласом» (1-0) начнется в 3.00 мск.