Ожидается, что Лука Дончич сыграет во 2-м матче

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич, как ожидается, сыграет во 2-м матче финала НБА, несмотря на травмы.

По словам инсайдера Марка Стейна, разыгрывающий «Далласа» примет участие в сегодняшней встрече, несмотря на дискомфорт, который он испытывал во время разминки и пресс-конференции.

«Мэверикс» включили Дончича в список травмированных игроков из-за ушиба грудной клетки, растяжения связок правого колена и боли в левом голеностопном суставе. Официальный статус словенца остается «под вопросом».

Второй матч финальной серии между «Бостоном» и «Далласом» (1-0) начнется в 3.00 мск.

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7 комментариев
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Мне кажется он выйдет даже если ему до кучи ногу сломают
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Ответ Александр Деев
Мне кажется он выйдет даже если ему до кучи ногу сломают
100%. Выползет переломанный
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Финал. Дискомфорт.
Человек живет ради этого одного или нескольких шансов в жизни, а тут дискомфорт.
Марк Стейн, мы поняли, что ты хороший инсайдер
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Ответ elMORRO
существовали ли более легкие сетки для титула чем ета пародия
к слову, не атлет дончич играл по 38 минут в сезоне. у Бостона атлет Тейтум самый играющий, при этом на пару минут меньше. ну все понятно, но кто мешал отдыхать больше?
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Ответ Naduvnoy
ну блин лажа... Бостон в итоге как Торонто чемпионство возьмет, играя против массажистов и менеджеров, остальные будут травмированы
Бред. Вот ни разу не фанат Торонто и уж тем более Бостона, но травмы - это часть игры. Если говорить о Торонто, то их путь в 2019 тоже не сахаром был, и Кавай треху под сирену не массажистам из Филы забрасывал. Что касается Бостона, то это превосходно и менеджмента в том числе. Собрали сильную команду, не гоняли звезд по 40 минут в регулярке, в итоге к финалу все здоровы. Тех же Хит никто не заставлял опускаться до плей-ин, где травмировался Батлер, но напрямую не вышли, а в ПИ Батлер и сломался, кто виноват, Бостон? Про свой любимый Нью-Йорк и говорить не буду, там все очевидно, почерк Тибодо. Так что если Бостон возьмет чемпионство, то более чем заслуженно. Не забывайте, что оно не только на паркете выигрывается, но и во фронт-офисе, а тут Стивенс проделал прекрасную работу, и Маззулла грамотно распоряжался ресурсами весь сезон, как бы его ни хейтили
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