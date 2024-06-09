Ожидается, что Лука Дончич сыграет во 2-м матче
Лука Дончич, как ожидается, сыграет во 2-м матче финала НБА, несмотря на травмы.
По словам инсайдера Марка Стейна, разыгрывающий «Далласа» примет участие в сегодняшней встрече, несмотря на дискомфорт, который он испытывал во время разминки и пресс-конференции.
«Мэверикс» включили Дончича в список травмированных игроков из-за ушиба грудной клетки, растяжения связок правого колена и боли в левом голеностопном суставе. Официальный статус словенца остается «под вопросом».
Второй матч финальной серии между «Бостоном» и «Далласом» (1-0) начнется в 3.00 мск.
Человек живет ради этого одного или нескольких шансов в жизни, а тут дискомфорт.
Марк Стейн, мы поняли, что ты хороший инсайдер