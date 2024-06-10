Деррик Уайт: «С каждым матчем сезона нам становилось все более комфортно играть с Холидэем»

Теги Бостон Даллас НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Кристапс Порзингис Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт отдал должное Дрю Холидэю после 2-го матча финала с «Далласом».

У защитника «Селтикс» спросили, в какой момент сезона команде удалось окончательно встроить полученного в результате обмена в межсезонье-2023 экс-игрока «Бакс».

«Хочется отдать ему должное и выразить свою благодарность. Дрю помог мне сделать шаг вперед. Он мог бы легко подойти и сказать: «Я Дрю Холидэй». А я бы ответил: «Ты Дрю Холидэй, это 100 процентов».

С каждым матчем сезона нам становилось все более комфортно играть с Дрю. С Кристапсом Порзингисом такая же история. Рад быть одноклубником обоих», – заявил Уайт.

В активе Холидэя в воскресенье 26 очков и 11 подборов при 11 из 14 с игры, «Бостон» победил 105:98, 2-0.

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