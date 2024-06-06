Андрей Ватутин: «Было куплено 35 бутылок. Все выпили»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Ватутин рассказал, сколько в ЦСКА выпили бутылок шампанского после победы.

«Точно знаю, что было куплено 35 бутылок. Все они, как говорится, были «выкинуты в пропасть». Все выпили.

У кубка Единой лиги есть одно безусловное достоинство — в него можно наливать. В другие кубки зачастую, в том числе в старый кубок в Евролиге, нельзя ничего налить и выпить. Кубок Единой лиги позволяет использовать его по назначению», — сказал президент ЦСКА.

В среду ЦСКА обыграл на выезде казанский УНИКС в пятом матче финальной серии (66:55, 4-1) и в 11‑й раз в истории клуба стал чемпионом Лиги ВТБ.

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3 комментария
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Интересно, а какой самый большой кубок в мировом спорте, из которого действительно можно выпить
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Ответ Asanov
Интересно, а какой самый большой кубок в мировом спорте, из которого действительно можно выпить
Вообще кубок УЕФА был огромным для наливания в него. И ещё не так давно читал про какой-то венгерский футбольный кубок
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