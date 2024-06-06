Андрей Ватутин: «Было куплено 35 бутылок. Все выпили»

Андрей Ватутин рассказал, сколько в ЦСКА выпили бутылок шампанского после победы.

«Точно знаю, что было куплено 35 бутылок. Все они, как говорится, были «выкинуты в пропасть». Все выпили.

У кубка Единой лиги есть одно безусловное достоинство — в него можно наливать. В другие кубки зачастую, в том числе в старый кубок в Евролиге, нельзя ничего налить и выпить. Кубок Единой лиги позволяет использовать его по назначению», — сказал президент ЦСКА.

В среду обыграл на выезде казанский УНИКС в пятом матче финальной серии (66:55, 4-1) и в 11‑й раз в истории клуба стал чемпионом Лиги ВТБ.