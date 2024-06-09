Участие Луки Дончича во 2-м матче находится под вопросом

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич может пропустить 2-й матч финальной серии плей-офф.

Статус разыгрывающего «Далласа» за 6 часов до начала встречи был понижен до «под вопросом».

Ранее Дончич был включен в список травмированных игроков «Мэвс» с растяжением связок правого колена и болью в левом голеностопном суставе. Теперь к травмам словенца добавился ушиб грудной клетки.

Во время сегодняшней тренировки было заметно, что Дончич испытывает дискомфорт в области груди.

Второй матч финальной серии между «Бостоном» и «Далласом» (1-0) начнется в 3.00 мск.

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7 комментариев
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Его избили на тренировке?
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Ну, без Дончича 0-4 100%🏀
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На таком Западе не факт, что выйдет в финал еще в ближайшие годы. Конечно, под вопросом, верим 😏
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Плохо, если так! Здоровья Луке, дай Бог обойдётся!✊
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надо приложить пикси сладолёд
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Он весь ПО под вопросом
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