Участие Луки Дончича во 2-м матче находится под вопросом

Лука Дончич может пропустить 2-й матч финальной серии плей-офф.

Статус разыгрывающего « » за 6 часов до начала встречи был понижен до «под вопросом».

Ранее Дончич был включен в список травмированных игроков «Мэвс» с растяжением связок правого колена и болью в левом голеностопном суставе. Теперь к травмам словенца добавился ушиб грудной клетки.

Во время сегодняшней тренировки было заметно, что Дончич испытывает дискомфорт в области груди.

Второй матч финальной серии между « » и «Далласом» (1-0) начнется в 3.00 мск.