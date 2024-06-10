«Будь более подготовленным, чем кто-либо другой». Лука Дончич прибыл на 2-й матч

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Лука Дончич прибыл на 2-й матч финальной серии против «Селтикс».

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прибыл на 2-й матч в футболке с надписью «Будь более подготовленным, чем кто-либо другой».

Дончич был включен в список травмированных из-за ушиба грудной клетки, растяжения связок правого колена и боли в левом голеностопном суставе. Официальный статус словенца остается «под вопросом».

Второй матч финальной серии между «Бостоном» и «Далласом» (1-0) начнется в 3.00 мск.

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