«Будь более подготовленным, чем кто-либо другой». Лука Дончич прибыл на 2-й матч

Лука Дончич прибыл на 2-й матч финальной серии против «Селтикс».

Разыгрывающий « » прибыл на 2-й матч в футболке с надписью «Будь более подготовленным, чем кто-либо другой».

Дончич был включен в список травмированных из-за ушиба грудной клетки, растяжения связок правого колена и боли в левом голеностопном суставе. Официальный статус словенца остается «под вопросом».

Второй матч финальной серии между « » и «Далласом» (1-0) начнется в 3.00 мск.