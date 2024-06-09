Лука Дончич о переходе Килиана Мбаппе в «Реал»: «Я знал, что так и будет»

Лука Дончич высказался о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

В преддверии второго матча финальной серии плей-офф между «Селтикс» и «Мэверикс» (1-0) задали вопрос о переходе французского футболиста Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я знал, что так и будет», – ответил словенский разыгрывающий « ».

Дончич отметил, что ему еще не удалось поговорить с Мбаппе с тех пор, как тот присоединился к «Реалу» на прошлой неделе.

На вопрос о том, кто выиграет предстоящий Евро-2024, Дончич ответил: «Словения».

Дончич начинал карьеру в «Реале», в составе которого в 2018 году стал чемпионом Евролиги и был признан MVP турнира.