Лука Дончич о переходе Килиана Мбаппе в «Реал»: «Я знал, что так и будет»

Теги Даллас Реал Мадрид НБА НБА плей-офф Лука Дончич Килиан Мбаппе Баскетбол

Лука Дончич высказался о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

В преддверии второго матча финальной серии плей-офф НБА между «Селтикс» и «Мэверикс» (1-0) Луке Дончичу задали вопрос о переходе французского футболиста Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я знал, что так и будет», – ответил словенский разыгрывающий «Далласа».

Дончич отметил, что ему еще не удалось поговорить с Мбаппе с тех пор, как тот присоединился к «Реалу» на прошлой неделе.

На вопрос о том, кто выиграет предстоящий Евро-2024, Дончич ответил: «Словения».

Дончич начинал карьеру в «Реале», в составе которого в 2018 году стал чемпионом Евролиги и был признан MVP турнира.

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