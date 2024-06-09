Лука Дончич о переходе Килиана Мбаппе в «Реал»: «Я знал, что так и будет»
Лука Дончич высказался о трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».
В преддверии второго матча финальной серии плей-офф НБА между «Селтикс» и «Мэверикс» (1-0) Луке Дончичу задали вопрос о переходе французского футболиста Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Я знал, что так и будет», – ответил словенский разыгрывающий «Далласа».
Дончич отметил, что ему еще не удалось поговорить с Мбаппе с тех пор, как тот присоединился к «Реалу» на прошлой неделе.
На вопрос о том, кто выиграет предстоящий Евро-2024, Дончич ответил: «Словения».
Дончич начинал карьеру в «Реале», в составе которого в 2018 году стал чемпионом Евролиги и был признан MVP турнира.