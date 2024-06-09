Джейлен Браун: «Критика сделала меня тем, кем я являюсь»

Джейлен Браун заявил, что использовал критику как мотивацию.

«Все, что, как я думал, тормозило меня и доставляло неприятности, в конечном итоге оказалось величайшим благом.

Перевод на скамейку запасных, разговоры о возможном обмене, освистывание, все, что говорили болельщики, что мне переплатили, что меня переоценили. Все это сделало меня тем, кем я сегодня являюсь. Это отразилось на моем отношении к работе. Это отразилось на моем поведении», – сказал форвард « ».