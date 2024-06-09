Джейлен Браун о болельщиках в финале: «Это весь город против другого города. Нам нужны все»

Джейлен Браун призвал болельщиков поддержать команду во втором матче.

«Зрители отлично показали себя на первой игре. Но мы можем быть лучше. Еще громче. В воскресенье фанаты должны быть заряжены.

Это не просто команда против команды. Это болельщики против болельщиков, заправки против заправок, супермаркеты против супермаркетов. Весь город против другого города, нам понадобятся все», – заявил на пресс-конференции.