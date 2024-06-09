Джейлен Браун о болельщиках в финале: «Это весь город против другого города. Нам нужны все»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун призвал болельщиков поддержать команду во втором матче.

«Зрители отлично показали себя на первой игре. Но мы можем быть лучше. Еще громче. В воскресенье фанаты должны быть заряжены.

Это не просто команда против команды. Это болельщики против болельщиков, заправки против заправок, супермаркеты против супермаркетов. Весь город против другого города, нам понадобятся все», – заявил Браун на пресс-конференции.

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