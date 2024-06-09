Дрю Холидэй о словах Джейсона Кидда о лучшем игроке «Бостона»: «Не думаю, что он врет»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Баскетбол

Дрю Холидэй согласился со словами Джейсона Кидда.

Главный тренер «Мэверикс» назвал Джейлена Брауна лучшим игроком «Бостона».

«Не думаю, что он врет. Браун был агрессивен в каждом компоненте игры. Проходит к кольцу, встает на штрафную линию. Разыгрывает мяч. И при этом защищается против Луки Дончича, их лучшего игрока. Очень редко случается, что лучший баскетболист в команде несет такую нагрузку в атаке и при этом такую же в обороне. Это очень тяжело. Особенно против такого парня, как Лука», – прокомментировал ситуацию защитник «Селтикс» Дрю Холидэй.

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1 комментарий
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Браун действительно был лучшим в команде в отдельно взятом временном отрезке, но в целом 1-й звездой селтикс как не крути является Тэйтум и это думаю подтвердит почти каждый житель Бостона...)))
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