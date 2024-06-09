Дрю Холидэй о словах Джейсона Кидда о лучшем игроке «Бостона»: «Не думаю, что он врет»

Дрю Холидэй согласился со словами Джейсона Кидда.

Главный тренер «Мэверикс» назвал лучшим игроком « ».

«Не думаю, что он врет. Браун был агрессивен в каждом компоненте игры. Проходит к кольцу, встает на штрафную линию. Разыгрывает мяч. И при этом защищается против , их лучшего игрока. Очень редко случается, что лучший баскетболист в команде несет такую нагрузку в атаке и при этом такую же в обороне. Это очень тяжело. Особенно против такого парня, как Лука», – прокомментировал ситуацию защитник «Селтикс» Дрю Холидэй.