Дэвид Олдридж посмеялся над словами Джейсона Кидда о Джейлене Брауне: «Не куплюсь на это. Кидд и сам знает, как это звучит»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Дэвид Олдридж прокомментировал высказывание Джейсона Кидда.

Известный репортер, члена Зала славы баскетбола за достижения в медиа, посмеялся над словами главного тренера «Далласа» о Джейлене Брауне, как лучшем игроке «Селтикс».

«Как же игровая этика?! Не могу поверить, что кто-то мог сделать нечто подобное в финале НБА! Как он посмел?!

Не обращаю внимание на это высказывание. Кидд знает, что их лучший игрок – Джейсон Тейтум, а Браун – второй. Он делает все, чтобы вернуть это обсуждение в медиа-пространство и драматизировать обстановку в раздевалке «Бостона». Кидд – ветеран, он хорошо знает, как вбросить в нужный момент.

Браун был великолепен, но все начинается и заканчивается на Тейтуме. Одно его присутствие меняет обстановку. Он реализовал 6 из 16, и они все равно уверенно победили, потому что противнику все время приходится обращать на него внимание. Он все равно вел игру, отдавал передачи. Так что я не куплюсь на эти слова, и Джейсон Кидд сам знает, как это звучит», – улыбнулся Олдридж.

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2 комментария
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Все и так знают, что лучший игрок Бостона - Деррик Уайт. Ну а лучший игрок в первом матче - Порзингинс. Лучший игрок, когда мяч не вываливается из второй руки - Браун. А Тейтум лучший в номинации лучший косплей в конкурсе пародистов Кобе Брайанта на пятом часу свадьбы где-то под Анапой
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так поэтому у бостона и 70 побед и свипы в плейофф, потому что все пытаются закрыть ченинга, хотя надо закрывать брауна
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