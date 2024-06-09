Дэвид Олдридж посмеялся над словами Джейсона Кидда о Джейлене Брауне: «Не куплюсь на это. Кидд и сам знает, как это звучит»

Дэвид Олдридж прокомментировал высказывание Джейсона Кидда.

Известный репортер, члена Зала славы баскетбола за достижения в медиа, посмеялся над словами главного тренера « » о , как лучшем игроке «Селтикс».

«Как же игровая этика?! Не могу поверить, что кто-то мог сделать нечто подобное в финале ! Как он посмел?!

Не обращаю внимание на это высказывание. Кидд знает, что их лучший игрок – , а Браун – второй. Он делает все, чтобы вернуть это обсуждение в медиа-пространство и драматизировать обстановку в раздевалке « ». Кидд – ветеран, он хорошо знает, как вбросить в нужный момент.

Браун был великолепен, но все начинается и заканчивается на Тейтуме. Одно его присутствие меняет обстановку. Он реализовал 6 из 16, и они все равно уверенно победили, потому что противнику все время приходится обращать на него внимание. Он все равно вел игру, отдавал передачи. Так что я не куплюсь на эти слова, и Джейсон Кидд сам знает, как это звучит», – улыбнулся Олдридж.