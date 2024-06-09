«Орландо» попытается заполучить Пола Джорджа и Клэя Томпсона
«Орландо» называют возможным претендентом на Пола Джорджа и Клэя Томпсона.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Различные обозреватели лиги продолжают упоминать «Орландо» как естественного претендента на Пола Джорджа, а также на игрока «Голден Стэйт» Клэя Томпсона. «Клипперс», конечно, надеются сохранить Джорджа на рынке свободных агентов, но ясно дали понять, что хотят сделать это за свою цену», – сказал Стейн.
Если только одного, в качестве дядьки (лучше Клэя). Так-то там нормальная молодая команда под развитие.