«Орландо» попытается заполучить Пола Джорджа и Клэя Томпсона

«Орландо» называют возможным претендентом на Пола Джорджа и Клэя Томпсона.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Различные обозреватели лиги продолжают упоминать « » как естественного претендента на , а также на игрока « » . « », конечно, надеются сохранить Джорджа на рынке свободных агентов, но ясно дали понять, что хотят сделать это за свою цену», – сказал Стейн.