«Орландо» попытается заполучить Пола Джорджа и Клэя Томпсона

Теги возможные переходы Голден Стэйт Клипперс Орландо НБА Пол Джордж Клэй Томпсон Баскетбол

«Орландо» называют возможным претендентом на Пола Джорджа и Клэя Томпсона.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Различные обозреватели лиги продолжают упоминать «Орландо» как естественного претендента на Пола Джорджа, а также на игрока «Голден Стэйт» Клэя Томпсона. «Клипперс», конечно, надеются сохранить Джорджа на рынке свободных агентов, но ясно дали понять, что хотят сделать это за свою цену», – сказал Стейн.

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2 комментария
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Зачем обоих?..
Если только одного, в качестве дядьки (лучше Клэя). Так-то там нормальная молодая команда под развитие.
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Молодежи нужен взрослый дядька с чемпионским опытом🏀
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