Тайсон Чендлер продолжает активную работу с Дереком Лайвли во время плей-офф

Тайсон Чендлер занимался развитием Дерека Лайвли в сезоне-2023/24.

Бывший центровой не поехал с « » на выездные матчи, но продолжил консультировать новичка «Мэверикс» после первой игры финала.

«Он постоянно напоминает мне о частностях. Об активном участии в подборах, о постоянном общении с партнерами. Детали, которые помогают поддерживать целостность команды на площадке, чтобы никто не выпадал из игры», – объяснил после матча. Центровой признался, что, когда он вернулся в раздевалку, на телефоне уже были сообщения от Чендлера, призывающие его сосредоточиться на деле и продолжать быть активным.

завоевал чемпионский титул в составе «Мэверикс» в 2011 году. Бывший игрок работает в организации в качестве тренера по развитию.