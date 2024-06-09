Тайсон Чендлер продолжает активную работу с Дереком Лайвли во время плей-офф

Теги Бостон Даллас Тайсон Чендлер НБА НБА плей-офф Дерек Лайвли Баскетбол

Тайсон Чендлер занимался развитием Дерека Лайвли в сезоне-2023/24.

Бывший центровой не поехал с «Далласом» на выездные матчи, но продолжил консультировать новичка «Мэверикс» после первой игры финала.

«Он постоянно напоминает мне о частностях. Об активном участии в подборах, о постоянном общении с партнерами. Детали, которые помогают поддерживать целостность команды на площадке, чтобы никто не выпадал из игры», – объяснил Лайвли после матча. Центровой признался, что, когда он вернулся в раздевалку, на телефоне уже были сообщения от Чендлера, призывающие его сосредоточиться на деле и продолжать быть активным.

Тайсон Чендлер завоевал чемпионский титул в составе «Мэверикс» в 2011 году. Бывший игрок работает в организации в качестве тренера по развитию.

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