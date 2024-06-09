«Таков план». Данте Экзам надеется однажды сыграть в НБЛ за «Мельбурн»

Теги Даллас НБА Мельбурн Данте Экзам НБЛ Баскетбол

Данте Экзам планирует однажды сыграть в Австралии за «Мельбурн».

«Надеюсь, однажды мне удастся сыграть за команду и дебютировать в НБЛ.

Таков план. Когда это случится, хочу все еще быть на хорошем уровне, чтобы играть, а не просто занимать место. Так что, если «Мельбурн» к тому времени не выиграет чемпионат, надеюсь, я смогу принести ему титул», – сказал защитник «Далласа».

Экзам является совладельцем австралийского клуба «Мельбурн».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий