«Таков план». Данте Экзам надеется однажды сыграть в НБЛ за «Мельбурн»

Данте Экзам планирует однажды сыграть в Австралии за «Мельбурн».

«Надеюсь, однажды мне удастся сыграть за команду и дебютировать в .

Таков план. Когда это случится, хочу все еще быть на хорошем уровне, чтобы играть, а не просто занимать место. Так что, если «Мельбурн» к тому времени не выиграет чемпионат, надеюсь, я смогу принести ему титул», – сказал защитник « ».

является совладельцем австралийского клуба «Мельбурн».