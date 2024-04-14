Лука Дончич и Кайри Ирвинг не примут участия в матче с «Оклахомой»

Лука Дончич и Кайри Ирвинг пропустят игру с «Тандер».

Встреча «Оклахомы» и «Далласа» станет одной из ключевых для определения победителя Западной конференции.

«Оклахома» занимает первую позицию в таблице с результатом 56-25. «Даллас» обеспечил себе пятое место с показателями 50-31.

Со стороны «Маверикс» матч пропустят:

разыгрывающий Лука Дончич (голеностоп),

защитник Кайри Ирвинг (задняя поверхность бедра),

форвард Пи Джей Вашингтон (голеностоп),

центровой Дэниэл Гэффорд (локоть),

форвард Деррик Джонс (плечо),

разыгрывающий Данте Экзам (ступня),

форвард Макси Клебер (спина),

центровой Дерек Лайвли (колено).