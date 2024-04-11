Бен Симмонс не вошел в состав сборной Австралии на олимпийский турнир

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Травма Бена Симмонса помешала ему попасть в состав сборной Австралии.

Главный тренер сборной Брайан Гурджан озвучил предварительный список участников. В него вошли 22 игрока. 10 из них будут отсеяны ближе к дате турнира.

Сборная Австралии: Ксавьер Кукс, Дайсон Дэниэлс, Мэттью Деллаведова, Данте Экзам, Сэм Фролинг, Джонни Ферфи , Джош Гидди, Крис Гулдинг, Джош Грин, Джо Инглс, Джок Лэндейл, Уилл Магнэй, Уилл Макдауэлл-Уайт, Джек Маквей, Пэтти Миллс, Киану Пиндер, Дуоп Рит, Матисс Тайбулл, Деян Васильевич, Джек Уайт, Рокко Зикарски.

«Существует распространенное мнение, что турнир пройдет на беспрецендентном уровне, с учетом таланта и межнационального состава игроков. Состав, который мы собираем, не нацелен на то, чтобы копировать чей-то игровой стиль. Мы намерены побеждать», – заявил Гурджан.

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