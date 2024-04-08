Данте Экзам: «Не хочу, чтобы фанаты «Далласа» восприняли это на свой счет, здесь все здорово. Но Европа – это другое дело»

Данте Экзам сравнил опыт от выступления в Европе с НБА.

Разыгрывающий «Маверикс» перевел матч с « » в овертайм 3-очковым броском под сирену.

Экзам набрал 14 очков, 9 подборов и 2 передачи при 2 из 4 из-за дуги в победной игре с «Рокетс» (147:136). Защитник выступал за «Барселону» и « » в двух предыдущих сезонах.

«Главное – это уверенность в своих способностях. Думаю, что игра в Европе не была шагом назад. Я просто ощутил уверенность в своих силах. Счастлив и благодарен, что смог это сделать. Буду рад помочь команде в плей-офф в этом сезоне.

Забить важный бросок было здорово. Но в Сербии все по другому. Не хочу, чтобы фанаты « » восприняли это на свой счет, здесь все здорово. Но Европа – это другое дело. Они поют и празднуют. Те, кто дирижирует пением даже не смотрят игру, они сосредоточены на своем деле. Но здесь тоже было здорово. Но в Европе все иначе.

Если ты играешь за «Партизан» и приезжаешь на встречу с «Црвеной Звездой» – это тяжело. Мы играли серию из пяти матчей против них, и две были в гостях. Это была тяжелейшая атмосфера. Казалось, что они на паркете вместе с игроками.

Это полезный опыт. Думаю, что даже в плей-офф мы не дойдем до подобного, но я, определенно, готов», – рассказал .