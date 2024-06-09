Дрю Холидэй: «У нас в составе 5-6 игроков Матча всех звезд, это неслыханно»

Дрю Холидэй рассказал, что делает нападение «Бостона» особенным.

«Я был игроком Матча всех звезд. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун играли в Матче звезд. По-моему, Кристапс Порзингис тоже играл в Матче звезд. Деррик Уайт в этом сезоне выступает на уровне Матча звезд. Эл Хорфорд пять раз играл в Матче звезд.

У нас в составе пять или шесть игроков, которые на каком-то этапе карьеры участвовали в Матче звезд. Возможно, это даже неслыханно. В любом матче любой может выстрелить. Вы видели, как в прошлом матче Порзингис только вернулся и сразу взорвался», – сказал разыгрывающий « ».