Дрю Холидэй: «У нас в составе 5-6 игроков Матча всех звезд, это неслыханно»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Баскетбол

Дрю Холидэй рассказал, что делает нападение «Бостона» особенным.

«Я был игроком Матча всех звезд. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун играли в Матче звезд. По-моему, Кристапс Порзингис тоже играл в Матче звезд. Деррик Уайт в этом сезоне выступает на уровне Матча звезд. Эл Хорфорд пять раз играл в Матче звезд.

У нас в составе пять или шесть игроков, которые на каком-то этапе карьеры участвовали в Матче звезд. Возможно, это даже неслыханно. В любом матче любой может выстрелить. Вы видели, как в прошлом матче Порзингис только вернулся и сразу взорвался», – сказал разыгрывающий «Бостона».

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2 комментария
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Ответ Михаил Евдокимов
Что в том году, что в этом году финалы прям не финалы, интриги для меня нет, в Далас не верю вообще.
Мы тебя запомнили📌
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