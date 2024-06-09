Кристапс Порзингис начнет вторую игру с «Далласом» со скамейки запасных

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис снова выйдет со скамейки во втором матче с «Мэверикс».

Центровой «Бостона» реабилитировался после травмы камбаловидной мышцы и начал первый победный матч (107:89) со скамейки запасных. Порзингис провел 21 минуту на площадке и набрал 20 очков, 6 подборов и 3 блок-шота.

«Я было совершенно поглощен моментом. Понятия не имел, что набрал 18 к середине. Просто играл в баскетбол, и все произошло совершенно естественно. Такие матчи – лучшие. Когда время летит.

Доказал себе, что готов. И теперь намерен повторять это до тех пор, пока не добьемся своих целей», – заявил Порзингис.

Центровой подтвердил намерение тренерского штаба сохранить его роль во второй встрече финальной серии. 

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1 комментарий
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Ну и правильно, в основе есть кому кирпичи кидать
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