Кристапс Порзингис начнет вторую игру с «Далласом» со скамейки запасных

Кристапс Порзингис снова выйдет со скамейки во втором матче с «Мэверикс».

Центровой « » реабилитировался после травмы камбаловидной мышцы и начал первый победный матч (107:89) со скамейки запасных. провел 21 минуту на площадке и набрал 20 очков, 6 подборов и 3 блок-шота.

«Я было совершенно поглощен моментом. Понятия не имел, что набрал 18 к середине. Просто играл в баскетбол, и все произошло совершенно естественно. Такие матчи – лучшие. Когда время летит.

Доказал себе, что готов. И теперь намерен повторять это до тех пор, пока не добьемся своих целей», – заявил Порзингис.

Центровой подтвердил намерение тренерского штаба сохранить его роль во второй встрече финальной серии.