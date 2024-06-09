«Црвена Звезда» и «Партизан» получили приглашения в сезон Евролиги-2024/25

Теги Turkish Airlines EuroLeague Деян Бодирога Партизан Црвена Звезда Баскетбол

Два сербских клуба, скорее всего, будут участвовать в сезоне Евролиги-2024/25.

«Црвена Звезда» и «Партизан» получил приглашения принять участие в следующем сезоне Евролиги, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее президент Евролиги Деян Бодирога в интервью сербскому телевидению заявил, что оба клуба сохраняют высокие шансы на выступление в Евролиге.

«Со следующего года команды, скорее всего, будут получать лицензию на три-пять лет. «Црвена Звезда» и «Партизан» могут стать длительными участниками Евролиги. Многие зрители приезжают на матчи этих команд. У них лучшая атмосфера в Европе», – заявил Бодирога.

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