«Црвена Звезда» и «Партизан» получили приглашения в сезон Евролиги-2024/25

Два сербских клуба, скорее всего, будут участвовать в сезоне Евролиги-2024/25.

« » и « » получил приглашения принять участие в следующем сезоне Евролиги, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее президент Евролиги Деян Бодирога в интервью сербскому телевидению заявил, что оба клуба сохраняют высокие шансы на выступление в Евролиге.

«Со следующего года команды, скорее всего, будут получать лицензию на три-пять лет. «Црвена Звезда» и «Партизан» могут стать длительными участниками Евролиги. Многие зрители приезжают на матчи этих команд. У них лучшая атмосфера в Европе», – заявил Бодирога.