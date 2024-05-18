Джеймс Джонс заявил, что «Санз» ни при каких условиях не обменяют Кевина Дюрэнта, Девина Букера или Брэдли Била
Джеймс Джонс верит в состав, который он собрал в «Финиксе».
Генеральный менеджер «Санз» отвергает любые разговоры о возможном разделении «Большого трио». Джонс заявил, что не существует ситуации, при которой «Санз» могут обменять Кевина Дюрэнта, Девина Букера или Брэдли Била в это межсезонье.
Дюрэнт, Букер и Бил получат 150 миллионов долларов за сезон-2024/25. Суммарная зарплата звездного трио «Финикса» превышает платежные ведомости 14 клубов НБА.
«Санз» войдут в межсезонье-2024 с платежной ведомостью на 206 миллионов. Это самая крупная платежка в НБА. За следующие два сезона Букеру, Билу и Дюрэнту положено в сумме более 312 миллионов.
Видать надолго закупилась степлерами.