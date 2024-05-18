Джеймс Джонс заявил, что «Санз» ни при каких условиях не обменяют Кевина Дюрэнта, Девина Букера или Брэдли Била

Теги возможные переходы Финикс Джеймс Джонс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Джеймс Джонс верит в состав, который он собрал в «Финиксе».

Генеральный менеджер «Санз» отвергает любые разговоры о возможном разделении «Большого трио». Джонс заявил, что не существует ситуации, при которой «Санз» могут обменять Кевина Дюрэнта, Девина Букера или Брэдли Била в это межсезонье.

Дюрэнт, Букер и Бил получат 150 миллионов долларов за сезон-2024/25. Суммарная зарплата звездного трио «Финикса» превышает платежные ведомости 14 клубов НБА.

«Санз» войдут в межсезонье-2024 с платежной ведомостью на 206 миллионов. Это самая крупная платежка в НБА. За следующие два сезона Букеру, Билу и Дюрэнту положено в сумме более 312 миллионов.

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5 комментариев
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Офис-менеджеру+++
Видать надолго закупилась степлерами.
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Ну так могут обменять всех, кроме Била, у него еще читерное право вето на обмен никуда не исчезло)))
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ну и правильно,вместе весело шагать...на дно
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Значит ещё пару сезонов, Санз не увидим во втором раунде плей-офф.
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вся лига только и мечтает выменять у них Билла
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