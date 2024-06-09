Роберт Орри о сравнении Кобе Брайанта и Майкла Джордана: «Я выиграл три титула с Кобе, выбираю его»
Роберт Орри шуточно обсудил Майкла Джордана в подкасте The Dan Patrick Show.
«Я играл с Кобе, знал его. Я не знаю Майка. Только сталкивался с ним. Я выиграл три титула с Кобе. Так что выберу его.
Майк не сотрудничал со мной в рамках своего бренда, так что если он обидится, пусть.
Среди моих экспонатов две фотографии. На одной Джордан проходит меня, на второй – я его блокирую.
У меня 7 титулов, у него 6, если бы я попросил, лучше бы ему подписать обе», – посмеялся Орри.