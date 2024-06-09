Дирк Новицки о своей гипотетической игре против Луки Дончича: «Это противостояние с большим количеством очков и минимумом удачных защитных действий»

Дирк Новицкий пофантазировал на тему противостояния с Лукой Дончичем.

’Нил в своем подкасте поинтересовался мнением легендарного форварда « » о его шансах, во времена лучшей формы, в игре 1 на 1 против .

«Не думаю, что кто-то из нас смог бы отзащищаться. Вопрос только в том, кто получит мяч первым.

Точно знаю, что мне было бы сложно обороняться против него. Он слишком разносторонен в нападении. Может двигаться в любом направлении – у него отличный бросок с отшагиванием.

Но я знаю, что в моем «прайме» у него тоже были бы большие проблемы. Так что это свелось бы к противостоянию с большим количеством очков и минимумом удачных защитных действий», – рассудил .