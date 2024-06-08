Дирк Новицки: «Лука Дончич был бы в порядке в наше время. Он приспособился бы к любому стилю»

Теги Даллас Дирк Новицки Шакил О′Нил НБА Лука Дончич Баскетбол

Дирк Новицки считает игру Луки Дончича универсальной.

Легендарный форвард ответил на вопрос Шакила О’Нила о том, смог ли бы защитник «Далласа» играть в более раннюю эпоху баскетбола.

«Да, я думаю смог бы. Ты видел его вблизи. Он огромный. Высокий и крупный. Физически сильный. Любой защитник меньше его будет наказан. Как только он воткнулся в тебя плечом – все кончено, он переезжает тебя.

Игра в наше время была более физически плотной, но я думаю, что он смог бы приспособиться к любому стилю. Его бросок с отшагивания будет хорош в любом периоде. Смертельно эффективен. У Луки широкий репертуар приемов, так что он был бы в порядке», – заявил Новицки в подкасте О’Нила.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий