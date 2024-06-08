Дирк Новицки: «Лука Дончич был бы в порядке в наше время. Он приспособился бы к любому стилю»
Дирк Новицки считает игру Луки Дончича универсальной.
Легендарный форвард ответил на вопрос Шакила О’Нила о том, смог ли бы защитник «Далласа» играть в более раннюю эпоху баскетбола.
«Да, я думаю смог бы. Ты видел его вблизи. Он огромный. Высокий и крупный. Физически сильный. Любой защитник меньше его будет наказан. Как только он воткнулся в тебя плечом – все кончено, он переезжает тебя.
Игра в наше время была более физически плотной, но я думаю, что он смог бы приспособиться к любому стилю. Его бросок с отшагивания будет хорош в любом периоде. Смертельно эффективен. У Луки широкий репертуар приемов, так что он был бы в порядке», – заявил Новицки в подкасте О’Нила.