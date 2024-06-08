Адам Сильвер: «Кайри Ирвинг очень раскаивается в том, что продвигал антисемитский фильм»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Адам Сильвер Баскетбол

Адам Сильвер вспомнил о скандальной ситуации с участием Кайри Ирвинга.

Комиссионер НБА, что защитник «Далласа» Кайри Ирвинг «очень раскаивается» в том, что продвигал антисемитский документальный фильм в 2022 году, когда он играл за «Бруклин».

Публикация поста с антисемитским фильмом и последовавшие за этим действия привели к дисквалификации Ирвинга на восемь матчей.

«Безусловно», – сказал Сильвер во время интервью Сэму Эмику из The Athletic, когда его спросили, раскаивается ли Ирвинг в том, что поделился фильмом.

«Во время наших личных бесед он очень раскаивался. Он взял на себя ответственность. Мы все знаем, что он может быть немного упрямым и, как мне кажется, он был твердо уверен в том, что ему нужно говорить своими словами с общественностью в плане извинений и выражения собственной позиции», – добавил комиссионер НБА.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Майерс Леонард за антисемитское высказывание был исключен из лиги. Кайри Ирвинг за продвижение антисемитского фильма получил дисквалификацию на 8 матчей. Вдобавок нес расистскую ахинею что всех негров хотят чипировав подключить к какому-то компьютеру, который в свою очередь прикажет им работать.
+3
0
+3
6 миллионов слез пролил Кайри!!!!
+2
0
+2
Верим
+1
0
+1
он просто сукин сын
+1
0
+1
Ответ Турбомарсоход
Майерс Леонард за антисемитское высказывание был исключен из лиги. Кайри Ирвинг за продвижение антисемитского фильма получил дисквалификацию на 8 матчей. Вдобавок нес расистскую ахинею что всех негров хотят чипировав подключить к какому-то компьютеру, который в свою очередь прикажет им работать.
один ляпнул ерунду на каком-то стриме, другой продвигал интеллектуальный труд в массы намеренно
0
0
0
Ответ Турбомарсоход
Майерс Леонард за антисемитское высказывание был исключен из лиги. Кайри Ирвинг за продвижение антисемитского фильма получил дисквалификацию на 8 матчей. Вдобавок нес расистскую ахинею что всех негров хотят чипировав подключить к какому-то компьютеру, который в свою очередь прикажет им работать.
Это напоминание всем его защитникам, которые вдруг забыли какую дичь от творил в Бруклине и по сути из-за него сбежали Харден и Дюрант
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий