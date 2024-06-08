Адам Сильвер: «Кайри Ирвинг очень раскаивается в том, что продвигал антисемитский фильм»

Адам Сильвер вспомнил о скандальной ситуации с участием Кайри Ирвинга.

Комиссионер НБА, что защитник « » «очень раскаивается» в том, что продвигал антисемитский документальный фильм в 2022 году, когда он играл за «Бруклин».

Публикация поста с антисемитским фильмом и последовавшие за этим действия привели к дисквалификации Ирвинга на восемь матчей.

«Безусловно», – сказал во время интервью Сэму Эмику из The Athletic, когда его спросили, раскаивается ли Ирвинг в том, что поделился фильмом.

«Во время наших личных бесед он очень раскаивался. Он взял на себя ответственность. Мы все знаем, что он может быть немного упрямым и, как мне кажется, он был твердо уверен в том, что ему нужно говорить своими словами с общественностью в плане извинений и выражения собственной позиции», – добавил комиссионер НБА.